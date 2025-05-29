Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, почему не использует трэш-ток для раскрутки боёв.

«Слабоват я в трэш-токе, мне некомфортно. Иногда меня пытаются убедить что-то сказать, иногда соглашаюсь, когда не сильно на горло себе наступаю. Но глобально – не хочу казаться другим человеком, хочу оставаться самим собой. Лучше пожертвую большим числом подписчиков в соцсетях, например, однако останусь в согласии с собой — это ощущение самое прекрасное для человека. Ты можешь быть миллионером, миллиардером, но не будешь счастлив, если внутри нет гармонии», — приводит слова Бивола издание Forbes.ru.