Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол ответил, почему не использует трэш-ток для раскрутки боёв

Бивол ответил, почему не использует трэш-ток для раскрутки боёв
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, почему не использует трэш-ток для раскрутки боёв.

«Слабоват я в трэш-токе, мне некомфортно. Иногда меня пытаются убедить что-то сказать, иногда соглашаюсь, когда не сильно на горло себе наступаю. Но глобально – не хочу казаться другим человеком, хочу оставаться самим собой. Лучше пожертвую большим числом подписчиков в соцсетях, например, однако останусь в согласии с собой — это ощущение самое прекрасное для человека. Ты можешь быть миллионером, миллиардером, но не будешь счастлив, если внутри нет гармонии», — приводит слова Бивола издание Forbes.ru.

Материалы по теме
Дэвид Бенавидес раскритиковал Дмитрия Бивола за избегание боя с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android