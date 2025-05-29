Фёдор Емельяненко показал, как работает на перекладине в 48 лет

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко показал, как исполняет упражнение «выход на две руки» на перекладине.

Напомним, Емельяненко дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в августе 2000 года, а ушёл в отставку в феврале 2023 года. На его счету 40 побед, из которых 31 была одержана досрочно, и семь поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

Фёдор побеждал таких бойцов, как Марк Коулман, Ренату Собрал, Гарри Гудридж, Кевин Рэндлман, Марк Хант, Мирко Филипович, Тим Сильвия, Андрей Орловский, Антонио Рожериу Ногейра и других. Многими авторитетными СМИ и экспертами признаётся величайшим бойцом в истории ММА.