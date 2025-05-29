Делла Маддалена: бой с Махачевым состоится в этом году. Отомщу ему за Волкановски

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена подтвердил, что его бой с лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянином Исламом Махачевым состоится в этом году.

«Моим следующим соперником будет Ислам Махачев. Я почти уверен в этом. Собираюсь отомстить ему за Волкановски. Не знаю, где именно состоится наш бой, но он пройдёт в этом году», — приводит слова Делла Маддалены аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, российский атлет дважды побеждал чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски — единогласным решением судей на UFC 284 и нокаутом на UFC 294.