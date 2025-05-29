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Пимблетт: всем плевать на Царукяна, он неудачник. Люди хотят увидеть мой бой с Гэтжи

Пимблетт: всем плевать на Царукяна, он неудачник. Люди хотят увидеть мой бой с Гэтжи
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт ответил отказом на предложение первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, армяно-российского бойца Армана Царукяна провести с ним поединок.

«Всем плевать на Армана Царукяна. Люди хотят увидеть мой бой с Гэтжи, это будет сумасшедший поединок. Арман — неудачник», — приводит слова Пимблетта издание BBC.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.

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