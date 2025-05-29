Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол рассказал, какое наследие хотел бы оставить после ухода из бокса.

«После себя хотел бы оставить историю о том, что мальчик из небольшого городка без каких-то особых возможностей может достичь больших высот. Когда я приезжаю в Токмак в Кыргызстане, вижу детей и понимаю, что сам был абсолютно таким же ребёнком, бегающим по тем же улицам, жившим в таких же домах. Как-то меня занесло поколесить по свету, столько всего произошло со мной, но я сумел. Да, путь был сложный, но возможный.

Очень хотел бы, чтобы эти ребята видели это, знали мою историю, понимали, что я много трудился, и они смогут так же. Хочу, чтобы боксёры вникали в мою технику, в мои методы тренировок, изучали всё это и пользовались. Хочу открыть залы для бокса — в Кыргызстане уже есть, теперь хочу открыть в Санкт-Петербурге. А ещё хочу, чтобы у моих детей стартовые возможности были выше, чем у меня. Если это считается наследием, то пусть оно будет таким», — приводит слова Бивола издание Forbes.ru.