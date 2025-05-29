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«Конор! 24 января 2026 года». Чендлер бросил вызов Макгрегору

«Конор! 24 января 2026 года». Чендлер бросил вызов Макгрегору
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер бросил вызов экс-обладателю титула UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландцу Конору Макгрегору.

«Конор! 24 января 2026 года», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор и Чендлер уже должны были провести поединок на турнире UFC 303, который состоялся 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их встреча должна была стать главным событием вечера. За несколько недель до боя стало известно, что ирландский атлет не сможет принять участие ввиду перелома пальца на ноге. Поэтому их поединок не состоялся.

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