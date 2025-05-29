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Гарсия — о переломе руки: никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание

Гарсия — о переломе руки: никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил, что его руку успешно прооперировали.

Гарсия сломал правую руку ещё в период подготовки к поединку с Роландо Ромеро. По данным СМИ, американский атлет даже делал инъекции кортизона, чтобы выйти в ринг. Райан уступил Роландо единогласным решением судей по итогам 12 раундов.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Райан Гарсия — Роландо Ромеро (W)
03 мая 2025, суббота. 04:00 МСК
Райан Гарсия
Окончено
UD
Роландо Ромеро

«Мне прооперировали руку. Я никогда не использовал проблемы со здоровьем как оправдание для своих выступлений. Рад, что операция прошла успешно. Хочу выразить благодарность всем фанатам за любовь и поддержку. Особенно я благодарен тем, кто поддерживал меня на протяжении моей карьеры. Я вас всех очень люблю», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

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