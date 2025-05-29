Слипенко: Шлеменко сумеет передышать и победить Ковалёва

Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка между Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз. Это противостояние состоится 31 мая в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 22.

«Влад проделал большую работу, чтобы заслужить этот поединок. Он молодец. Тем не менее думаю, что победа останется за Шлеменко. Он гораздо опытнее, более искушённый в боях, заряженный. Если у него получилось взять реванш у Анатолия Токова, то здесь, предположу, всё пройдёт для него куда легче. Да, возможно, в первом раунде у Влада получится навязать своё давление, но Александр, даже если отдаст стартовый отрезок, сумеет включиться во втором раунде, передышать Ковалёва и победить», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.