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Слипенко: Шлеменко сумеет передышать и победить Ковалёва

Слипенко: Шлеменко сумеет передышать и победить Ковалёва
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Бывший чемпион АСА Виталий Слипенко поделился ожиданиями от поединка между Александром Шлеменко и Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз. Это противостояние состоится 31 мая в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 22.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Влад проделал большую работу, чтобы заслужить этот поединок. Он молодец. Тем не менее думаю, что победа останется за Шлеменко. Он гораздо опытнее, более искушённый в боях, заряженный. Если у него получилось взять реванш у Анатолия Токова, то здесь, предположу, всё пройдёт для него куда легче. Да, возможно, в первом раунде у Влада получится навязать своё давление, но Александр, даже если отдаст стартовый отрезок, сумеет включиться во втором раунде, передышать Ковалёва и победить», — сказал Слипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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