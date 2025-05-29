Бивол объяснил, почему бойцы UFC зарабатывают меньше боксёров

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о разнице в гонорарах боксёров и бойцов ММА.

«Бойцы ММА зарабатывают в разы меньше, в том числе и потому, что UFC монополист в этой сфере. В боксе же много конкурирующих друг с другом организаций — WBC, WBA, WBO, IBF, поэтому они вынуждены предлагать боксёрам лучшие условия. Если будет одна, как UFC, заработки могут упасть. Однако договариваться станет проще, организовывать большие бои – проще, не будет разногласий, а значит, и для построения карьеры боксёра будет польза», — приводит слова Бивола издание Forbes.ru.