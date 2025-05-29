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«Важно, как будет держать удар». Гамзатов — про переход Махачева в полусредний вес

«Важно, как будет держать удар». Гамзатов — про переход Махачева в полусредний вес
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Бывший боец UFC Шамиль Гамзатов высказался насчёт перехода лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева в полусредний вес.

«Я тренировался с Махачевым в своё время. Это было давненько, однако мы делали и спарринги. У Ислама очень большая мощь, думаю, в 77 кг он будет ещё мощнее. Здесь важно, как в этом весе будет Махачев держать удар. Но если он сразу переведёт Делла Маддалену, шансов у того уже не будет.

Кто-то может сказать, что Махачев был очень большой для лёгкого веса, брал там за счёт силы. Однако нельзя забывать, что на весогонке ты не только приобретаешь, но и теряешь. В новом весе Ислам будет намного свежее, в свою ударку может ещё больше поверить, потому что мощь будет сильнее — может и срубить соперника. Поэтому я в этом бою отдам предпочтение Махачеву, примерно 70 на 30», — сказал Гамзатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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