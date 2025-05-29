Джон Джонс: не смотрю бои UFC. Не знаю многих из тех, кто дерётся

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс сообщил, что не смотрит бои UFC в данный момент.

«Я почти не смотрю бои UFC. Включаю те поединки, которые проходят в моей весовой категории. Мы не знаем многих из тех, кто выходит в октагон», — приводит слова Джонса портал MMA Mania.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.