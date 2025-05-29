«Полный придурок». Джон Джонс назвал самого переоценённого бойца UFC

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс считает экс-претендента на пояс UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Колби Ковингтона самым переоценённым бойцом лиги.

— Кто самый переоценённый боец UFC?

— Мог бы назвать его имя, но я его выбрал, поскольку он мне не нравится. Произнеся имя этого парня вслух, я придам ему веса, чего делать не хочу. Его инициалы — КК, и он полный придурок, — приводит слова Джонса аккаунт Red Corner MMA в соцсети X (ранее Twitter).

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.