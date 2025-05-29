Нейт Диаз: я бы надрал задницу Белалу Мухаммаду, выбил бы из него всё дерьмо

Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз отреагировал на выступление американо-палестинца Белала Мухаммада в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого стояло звание чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Понятия не имею, кто такой Джек. Но я бы надрал задницу Белалу. Выбил бы из Мухаммада всё дерьмо», — приводит слова Диаза портал Sportskeeda.

Бой между Белалом и Джеком стал главным событием турнира UFC 315, который состоялся 11 мая в Монреале (Канада). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой австралийского атлета единогласным решением судей.