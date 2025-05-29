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Нейт Диаз: я бы надрал задницу Белалу Мухаммаду, выбил бы из него всё дерьмо

Нейт Диаз: я бы надрал задницу Белалу Мухаммаду, выбил бы из него всё дерьмо
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Бывший претендент на титул UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз отреагировал на выступление американо-палестинца Белала Мухаммада в бою с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого стояло звание чемпиона UFC в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 315, Монреаль, Канада
Белал Мухаммад — Джек Делла Маддалена (W)
11 мая 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Понятия не имею, кто такой Джек. Но я бы надрал задницу Белалу. Выбил бы из Мухаммада всё дерьмо», — приводит слова Диаза портал Sportskeeda.

Бой между Белалом и Джеком стал главным событием турнира UFC 315, который состоялся 11 мая в Монреале (Канада). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой австралийского атлета единогласным решением судей.

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