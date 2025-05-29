Джон Джонс: не знаю, что жизнь готовит для меня в ММА. Но в UFC есть ещё много соперников

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс намекнул, что он всё же готов вернуться в октагон.

«Не знаю, что жизнь готовит для меня в октагоне. Чувствую, что останусь мастером боевых искусств на всю жизнь, буду ли я тренировать других или проводить показательные поединки и тому подобное — неважно. В UFC всё ещё много сильных соперников.

Считаю себя больше чем просто бойцом. И, находясь в моём положении, я чувствую, что у меня гораздо больше возможностей, чем у многих других бойцов, к примеру, могу уйти на какое-то время и вернуться.

Сейчас мой фокус стоит только на любви, счастье, доброте. Мы живём в том году, который заканчивает первую четверть нашего века, поэтому он должен стать по-настоящему особенным. В этом году я говорю «да» большему количеству возможностей. Осознанно становлюсь добрее к людям, старюсь нести мир и любовь.

За пределами спорта пытаюсь совершенствоваться как бизнесмен и быть лучшим в этом деле. Стараюсь доказать себе, что могу быть великим в более чем одной области.

Я всегда буду любить ММА. Каким-то образом вселенная сделала меня одним из лучших в этом виде спорта, поэтому всегда буду с теплотой относиться к этому спорту», — приводит слова Джонса издание MMA Fighting.