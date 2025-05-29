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Райан Гарсия: снова поднимусь на вершину — уже бывал на дне

Райан Гарсия: снова поднимусь на вершину — уже бывал на дне
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия оставил послание своим фанатам.

«Тем, кто потерял в меня веру – это нормально. А всем, кто отвернулся от меня: «Благодарю тебя, боже, что покосил траву и дал понять, кто есть кто». Я снова поднимусь на вершину – уже бывал на дне, но с богом мне всегда удавалось подняться снова», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 мая в Нью-Йорке (США), Гарсия разделил ринг с Роландо Ромеро за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.

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