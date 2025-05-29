Пётр Ян проведёт следующий поединок с бойцом из вне топ-10 рейтинга UFC — источник

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян проведёт следующий поединок с 13-м номером рейтинга UFC в категории до 61 кг американцем Маркусом Макги на турнире UFC on ABC 9, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает американский портал Cageside Press.

Согласно имеющейся информации, бойцы уже подписали контракты на поединок.

Петру 32 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248, Пётр победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в категории до 57 кг бразильца Дейвисона Фигейреду.

Маркусу, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде он имеет 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение. К настоящему моменту он идёт на серии из четырёх побед.