Умар Нурмагомедов сообщил, когда вернётся в октагон

29-летний бывший претендент на чемпионский титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сообщил, когда проведёт следующий поединок в североамериканской лиге.

«На октябрь готовлюсь», — подписал Нурмагомедов пост с фотографиями с тренировок на своей странице в социальной сети.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Анахайме (штат Калифорния, США) 18 января на турнире UFC 311, Умар разделил октагон с чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мераба единогласным решением судей. Это стало первым поражением в карьере Умара.