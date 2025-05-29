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Белал Мухаммад — Диазу: видимо, ты сидишь на том же кокаине, что и Макгрегор

Белал Мухаммад — Диазу: видимо, ты сидишь на том же кокаине, что и Макгрегор
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинец Белал Мухаммад отреагировал на слова бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американца Нейта Диаза. Ранее тот, посмотрев на выступление Белала в бою с Джеком Делла Маддаленой, выразил уверенность, что сможет победить его в очном противостоянии.

«Видимо, Нейт сидит на том же кокаине, что и Макгрегор», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Бой между Белалом и Джеком стал главным событием турнира UFC 315, который состоялся 11 мая в Монреале (Канада). На его кону стояло звание чемпиона UFC в полусреднем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой австралийского атлета единогласным решением судей.

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