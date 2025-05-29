«Отправьте мне контракт». Бразильский тяжеловес готов подраться с Томом Аспиналлом

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Жаилтон Алмейда заявил о готовности подраться с временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Мне нравится идея подраться с Томом, а вам, ребята? Я на 100% в деле. Уверен, что стал бы чемпионом. Отправьте мне контракт», — написал Алмейда на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Жаилтону 33 года. В своём рекорде он имеет 22 победы, из которых 21 была одержана досрочно, и три поражения.

В своём последнем поединке, который состоялся 18 января на турнире UFC 318 в Анахайме (штат Калифорния, США), Жаилтон разделил октагон с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в первом раунде.