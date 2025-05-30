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Джон Джонс представил топ величайших бойцов в истории UFC

Джон Джонс представил топ величайших бойцов в истории UFC
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс представил топ величайших бойцов в истории лиги, сообщает Sports Illustrated.

Топ-4 величайших бойцов UFC, по мнению Джона Джонса:

1. Деметриус Джонсон.
2. Андерсон Силва.
3. Жорж Сен-Пьер.
4. Джон Джонс.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

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