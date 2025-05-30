Иан Гарри: использую все шансы, чтобы подраться с Махачевым за титул и победить его

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри жаждет провести поединок с лидером рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянином Исламом Махачевым.

«Если когда-то наши пути с Исламом пересекутся в октагоне и люди захотят преподнести наше противостояние как «Дагестан против Ирландии», то я не буду против.

«Ислам в данный момент лучший боец в мире. Он собирается подняться и сразиться за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Если он победит, то я буду использовать абсолютно все шансы, чтобы подраться с Махачевым, завоевать титул и доказать, что я один из лучших бойцов в мире. Больше всего на свете хочу сделать это», — приводит слова Гарри портал MMA Mania.