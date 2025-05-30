Чемпион UFC Джон Джонс перечислил великих атлетов, которыми он вдохновляется

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс перечислил великих атлетов, которыми он вдохновляется.

«Стараюсь черпать вдохновение у спортсменов, которые не связаны с ММА. В мире смешанных единоборств я вошёл в число тех, кто покорил Эверест, если можно так сказать. Поэтому для себя я ищу примеры для вдохновения в каких-то других аспектах.

Например, меня вдохновляют люди, которые проявляют больше гуманизма, ведут себя более достойно или отдают обществу больше, чем я. Или те, кто лучше общается со своими фанатами. К примеру, Конор Макгрегор просто невероятно хорош у микрофона.

Поэтому меня вдохновляют другие атлеты. Я задаюсь вопросом: «Как я могу стать ближе к ним в той или иной области?» Поэтому смотрю на Тома Брэди, Леброна Джеймса, Майкла Фелпса и Майкла Джордана как на примеры для подражания», — приводит слова Джонса портал The Sports Rush.

По мнению многих профильных СМИ и авторитетных аналитиков, именно Джон Джонс – величайший боец в истории ММА. Он является самым молодым чемпионом в истории UFC, а также входит в число тех бойцов, которым удалось стать двойными чемпионами, завоевав титулы в разных весовых категориях. Костлявый является обладателем рекорда по самой продолжительной беспроигрышной серии в UFC (учитываются ничьи/несостоявшиеся бои) — 20 поединков.

В последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их поединок стал главным событием вечера. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.