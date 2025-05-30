Гамзатов назвал лучшего российского бойца в истории. Это не Хабиб

Бывший боец UFC Шамиль Гамзатов считает, что лучшим российским бойцом в истории является 48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный Фёдор Емельяненко.

«Конечно, на первом месте Фёдор Емельяненко. Он первопроходец, показал, что можно через ММА добиться многого. 10 лет человек не проигрывал подряд! Потом поставлю Хабиба, учитывая, что он ушёл непобеждённым, стал чемпионом UFC. Следом Махачев, дальше другие бойцы, тот же Олег Тактаров выигрывал Гран-при UFC. В каждую эпоху были свои лучшие бойцы», — сказал Гамзатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.