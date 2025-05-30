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Гамзатов: Джонса нужно лишить пояса. Но UFC — большое шоу, медиамашина

Гамзатов: Джонса нужно лишить пояса. Но UFC — большое шоу, медиамашина
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Бывший боец UFC Шамиль Гамзатов поделился мнением о ситуации в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) в североамериканском промоушене.

«По-хорошему, Джонса нужно лишить пояса. Но UFC — это большое шоу, медиамашина. Они всегда стараются давать что-то значимое, поэтому и не лишают Джонса пояса. Хотя уже петиции о лишении пояса набирают по 100 тысяч подписей. С Аспиналлом он не хочет драться, а с кем ещё? Там тяжеловесы друг друга уже перебили все. Да, есть Волков, у него хорошие последние бои. Но у него было немало поражений, а Джонс не проигрывал. Ему не дадут Волкова. Тем более что Джонс — денежная курица, его просто так не отдадут кому-то. Мне кажется, надо уже делать других звёзд, новых», — сказал Гамзатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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