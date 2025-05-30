Экс-боец UFC объяснил, какое главное спортивное качество потерял Волков

Бывший боец UFC Шамиль Гамзатов считает, что третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков стал менее быстрым.

«Условно говоря, можно было бы провести реванш Аспиналла и Волкова. Но здесь Волкову нужно серьёзно готовиться. Он набрал мышечную массу, лучше защищается в борьбе, научился использовать массу в грэпплинге. Но лишился главного козыря — скорости, особенно в джебе. Поэтому со скоростным Аспиналлом будет тяжело. Павлович же тоже Аспиналлу в скорости проиграл, ведь по мощи Сергею вообще равных нет. Волкову нужно вернуться к корням: скорость, удары ногами, не давать сокращать дистанцию. В таком стиле он может победить Аспиналла», — сказал Гамзатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.