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Двалишвили: удивлён реакцией людей на мою травму перед боем с О'Мэлли

Двалишвили: удивлён реакцией людей на мою травму перед боем с О'Мэлли
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о реакции людей на свой перелом пальца на ноге незадолго до боя с американцем Шоном О’Мэлли.

UFC 2025. UFC 316, Ньюарк, США
Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли
08 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Шон О'Мэлли

«Я был удивлён, насколько бурной была реакция людей. Все были в таком в панике. Ребята, это ничего. На самом деле, это ничего. Больше никаких синяков и чёрных пятен, палец ещё немного опухший, но это нормально. Как видите, я хожу. Это всего лишь маленький мизинец, не будет никаких проблем. Как я уже говорил, у меня ещё девять пальцев. Всё нормально», — приводит слова Двалишвили MMA Fighting.

Бой между Мерабом и Шоном состоится 9 июня на турнире UFC 316 в Ньюарке (США).

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