Стали известны результаты взвешивания Шлеменко и Белаза перед очным поединком

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалёв из Беларуси прошли процедуру взвешивания перед очным боем, который станет главным событием крупного турнира RCC 22.

По результатам взвешивания Александр Шлеменко показал вес 84,15 кг, показатель Ковалёва составил 84,25 кг. Таким образом, оба спортсмена уложились в установленный норматив — до 84,4 кг.

Вечер смешанных единоборств RCC 22 пройдёт 31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Начало мероприятия запланировано на 16:00 мск, главный бой стартует не ранее 20:00 мск.

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