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Стали известны результаты взвешивания Шлеменко и Белаза перед очным поединком

Стали известны результаты взвешивания Шлеменко и Белаза перед очным поединком
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалёв из Беларуси прошли процедуру взвешивания перед очным боем, который станет главным событием крупного турнира RCC 22.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

По результатам взвешивания Александр Шлеменко показал вес 84,15 кг, показатель Ковалёва составил 84,25 кг. Таким образом, оба спортсмена уложились в установленный норматив — до 84,4 кг.

Вечер смешанных единоборств RCC 22 пройдёт 31 мая в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге. Начало мероприятия запланировано на 16:00 мск, главный бой стартует не ранее 20:00 мск.

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