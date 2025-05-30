Олег Тактаров: я могу выйти на бой с кем угодно за 20% от гонорара Тайсона

57-летний российский экс-боец MMA Олег Тактаров отреагировал на вопрос о возможной организации боя между Фёдором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Не могу ничего сказать о бое Тайсона и Емельяненко. Но, абсолютно серьёзно, я могу выйти с кем угодно на бой за 20% от гонорара Тайсона», — приводит слова Тактарова Betonmobile

Ранее президент лиги Alash Pride Алимжан Бектаев рассказал, что работает над организацией поединка между 48-летним российским экс-чемпионом мира в смешанных единоборствах Фёдором Емельяненко и 58-летним экс-чемпионом мира по боксу американцем Майком Тайсоном. По его словам, бой между Тайсоном и Емельяненко может быть проведён по правилам бокса на турнире по смешанным единоборствам в Казахстане в декабре 2025 года.

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