Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Олег Тактаров: я могу выйти на бой с кем угодно за 20% от гонорара Тайсона

Олег Тактаров: я могу выйти на бой с кем угодно за 20% от гонорара Тайсона
Аудио-версия:
Комментарии

57-летний российский экс-боец MMA Олег Тактаров отреагировал на вопрос о возможной организации боя между Фёдором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Не могу ничего сказать о бое Тайсона и Емельяненко. Но, абсолютно серьёзно, я могу выйти с кем угодно на бой за 20% от гонорара Тайсона», — приводит слова Тактарова Betonmobile

Ранее президент лиги Alash Pride Алимжан Бектаев рассказал, что работает над организацией поединка между 48-летним российским экс-чемпионом мира в смешанных единоборствах Фёдором Емельяненко и 58-летним экс-чемпионом мира по боксу американцем Майком Тайсоном. По его словам, бой между Тайсоном и Емельяненко может быть проведён по правилам бокса на турнире по смешанным единоборствам в Казахстане в декабре 2025 года.

Видео: 58-летний Тайсон провёл открытую тренировку перед боем с Полом

Материалы по теме
Майк Тайсон и Фёдор Емельяненко могут подраться в 2025 году — источник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android