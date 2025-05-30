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Опубликован официальный постер турнира UFC 317

Опубликован официальный постер турнира UFC 317
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Опубликован официальный постер турнира по смешанным единоборствам UFC 316, который пройдёт в ночь с 28 на 29 июня мск в пригороде Лас-Вегаса Парадайсе (США, штат Невада).

Фото: UFC

Главным событием бойцовского вечера станет титульный поединок в лёгком весе между экс-чемпионом UFC в полулёгком весе Илией Топурией из Грузии и экс-чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Соглавным боем назначен титульный поединок в наилегчайшем весе между действующим обладателем чемпионского пояса Александром Пантожей из Бразилии и новозеландским бойцом Каем Кара-Франсом.

Видео: Топурия открыл в Испании улицу в честь себя

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