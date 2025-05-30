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Петицию с требованием лишить Джона Джонса титула UFC подписали свыше 150 тыс. человек

Петицию с требованием лишить Джона Джонса титула UFC подписали свыше 150 тыс. человек
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Несколько дней назад на портале Change.org человек под ником @Tony_has_died запустил петицию с требованием лишить титула действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса за то, что он уклоняется от поединка с англичанином Томом Аспиналлом и тормозит дивизион.

К моменту написания новости петицию подписал уже 154 518 человек со всего мира.

Фото: Скриншот страницы сайта

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

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