Усик показал, как укрепляет мышцы пресса
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38-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик показал, как укрепляет мышцы пресса в преддверии реванша с чемпионом мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 20 июля в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли».
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа
В качестве профессионального боксёра Усик дебютировал в 2013 году. В своём рекорде украинский атлет имеет 23 победы, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения. Является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
Ранее Мартин Баколе сделал прогноз на реванш Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
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