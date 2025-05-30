Царукян — Пимблетту: твоя карьера в UFC состоит из подачек, хайпа и короткого пути к топу

28-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе, российско-армянский боец Арман Царукян отреагировал на жёсткий отказ от боя с ним 30-летнего топового английского бойца UFC, выступающего в лёгком весе, Пэдди Пимблетта.

«Было очевидно, что ты несёшь чушь без малейшего намерения что-то подтвердить. Твоя карьера в UFC построена на подачках, хайпе и коротком пути к топу», — написал Царукян на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.