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Адесанья верит, что Перейра победит Анкалаева в реванше

Адесанья верит, что Перейра победит Анкалаева в реванше
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья верит, что его бывший соперник бразилец Алекс Перейра победит в реванше россиянина Магомеда Анкалаева и завоюет титул UFC в полутяжёлом весе.

«Я так сильно горжусь Алексом и тем, что он сделал в ММА. Ощущение, будто мне удалось создать монстра. Перейра показал, кем он является на самом деле. С нетерпением жду следующего боя Алекса с Анкалаевым.

Для него этот поединок представляет сложную задачу. Но он сможет справиться. Первый поединок не стал полным провалом для Алекса. Значит, если вспомнить правило о геометрической прогрессии, то Перейра станет лучше», — приводит слова Адесаньи портал Bloody Elbow.

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