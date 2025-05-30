Джон Джонс: у меня менталитет льва. Он может бездельничать, пока не придёт время работать

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал, что ему нравится изучать вне боёв, благодаря чему укрепляет свой менталитет.

«Есть две вещи, которые мне действительно нравятся изучать вне боёв и которые, как я чувствую, помогают укреплять мой менталитет. Мне нравится изучать военные подразделения и львов.

За львом я наблюдал много лет. У меня по всему дому развешаны фотографии этого животного. Лев может бездельничать и казаться почти ленивым, пока не придёт время работать. Лев — король. Нравится то, что это животное собой представляет.

Львы не самые большие хищники, но они свирепы. Я часами наблюдал, как они нападают на других животных благодаря своей настойчивости и упорству. В конце концов, лев может уложить быка. У меня такой же менталитет», — приводит слова Джонса портал The Sports Rush.