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Кормье: Хабиб ушёл из ММА слишком рано, он мог бы драться по сей день

Кормье: Хабиб ушёл из ММА слишком рано, он мог бы драться по сей день
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Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье уверен, что экс-обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру слишком рано.

«На мой взгляд, Хабиб ушёл в отставку слишком рано. Он мог бы драться и по сей день. И Ислам Махачев — это своего рода духовное продолжение Хабиба в ММА. Но, зная Нурмагомедова близко, могу сказать, что смерть отца многое отняло у него. Я знал, что всё кончено и он уйдёт, когда его мама сказала ему: «Вы вместе с отцом начали этот путь. Не хочу, чтобы ты продолжал драться без него», — приводит слова Кормье портал Sportskeeda.

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