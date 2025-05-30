Кормье: Хабиб ушёл из ММА слишком рано, он мог бы драться по сей день

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье уверен, что экс-обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру слишком рано.

«На мой взгляд, Хабиб ушёл в отставку слишком рано. Он мог бы драться и по сей день. И Ислам Махачев — это своего рода духовное продолжение Хабиба в ММА. Но, зная Нурмагомедова близко, могу сказать, что смерть отца многое отняло у него. Я знал, что всё кончено и он уйдёт, когда его мама сказала ему: «Вы вместе с отцом начали этот путь. Не хочу, чтобы ты продолжал драться без него», — приводит слова Кормье портал Sportskeeda.