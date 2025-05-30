«У него есть топливо, чтобы давать огонь». Фергюсон пророчит Пимблетту блестящее будущее

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон лестно высказался в адрес 30-летнего топового английского бойца UFC, выступающего в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетта.

«Многие люди дискредитируют бойцов, с которыми я дрался. Они не должны этого делать. Парней, которые выходили против меня, всегда ждёт светлое будущее. У Пэдди есть потенциал, есть топливо, чтобы давать огонь.

Чем больше этот парень будет фокусироваться на том, что делал до этого и что говорят ему тренеры, тем более блестящее будущее будет у него в ММА. Он проделывает хорошую работу. Никогда не испытывал к нему негатива, даже разблокировал его у себя в социальных сетях», — приводит слова Фергюсона портал MMA Insight.