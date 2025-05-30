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Пимблетт сообщил, когда и где хотел бы провести следующий поединок в UFC

Пимблетт сообщил, когда и где хотел бы провести следующий поединок в UFC
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30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт сообщил, когда и где хотел бы провести следующий поединок в лиге.

«Надеюсь провести следующий бой в октябре в Абу-Даби. Именно тогда вернусь в октагон. Думаю, что Илия может бросить мне вызов, если победит Оливейру. Я бы с удовольствием побил его, если станет чемпионом. С удовольствием сразился бы с ним в любом случае, но ему уже назначили поединок. Так что, думаю, моим оппонентом станет Джастин Гэтжи, скорее всего», — приводит слова Пимблетта издание BBC.

Ранее Тони Фергюсон лестно высказался в адрес Пэдди Пимблетта.

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