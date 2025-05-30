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Уиттакер: кого сейчас по-прежнему волнует бой Джонс — Аспиналл? Я лично не жду его

Уиттакер: кого сейчас по-прежнему волнует бой Джонс — Аспиналл? Я лично не жду его
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер разочарован тем, что поединок между американцем Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом за звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) до сих пор не организован.

«Честно говоря, кого сейчас по-прежнему волнует этот бой? (Смеётся.) Я больше не буду ждать… Не знаю, как Джонс до сих пор удерживает титул. Приятель, ты уже издеваешься над всеми», — приводит слова Уиттакера издание Sports Illustrated.

Ранее стало известно, что петицию с требованием лишить Джона Джонса титула UFC подписали свыше 150 тыс. человек.

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Петицию с требованием лишить Джона Джонса титула UFC подписали свыше 150 тыс. человек
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