Уиттакер: кого сейчас по-прежнему волнует бой Джонс — Аспиналл? Я лично не жду его

Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер разочарован тем, что поединок между американцем Джоном Джонсом и англичанином Томом Аспиналлом за звание абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) до сих пор не организован.

«Честно говоря, кого сейчас по-прежнему волнует этот бой? (Смеётся.) Я больше не буду ждать… Не знаю, как Джонс до сих пор удерживает титул. Приятель, ты уже издеваешься над всеми», — приводит слова Уиттакера издание Sports Illustrated.

Ранее стало известно, что петицию с требованием лишить Джона Джонса титула UFC подписали свыше 150 тыс. человек.