Джон Джонс: я слишком зациклен на победе. Не думаю, что когда-нибудь проиграю бой

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс рассказал о своём менталитете бойца ММА.

«Не думаю, что когда-нибудь буду не победителем, а человеком, который проиграет бой. Я слишком зациклен на победе. Наверное, это даже нездоровая тема.

Видел, как бойцы проигрывают и улыбаются, обнимают своих жён: «Эй, в следующий раз повезёт». Если бы я когда-нибудь проиграл, то был бы опустошён, зол, расстроен и впал бы в депрессию.

Такова моя натура победителя. Мне нужно делать всё от всего сердца и на высочайшем уровне. Делать на пределе возможностей – или не делать вообще», — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.