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Джон Джонс дал однословную характеристику Хабибу, Макгрегору, Махачеву и другим

Джон Джонс дал однословную характеристику Хабибу, Макгрегору, Махачеву и другим
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс дал однословную характеристику нескольким бывшим и действующим бойцам смешанных единоборств.

— Конор Макгрегор?
— Шоумен.

— Хабиб Нурмагомедов?
— Лидер.

— Исраэль Адесанья?
 — Стиль.

— Ронда Роузи?
— Возлюбленная.

— Илия Топурия?
 — Роза.

— Шон О'Мэлли?
— Красочный. Это комплимент (улыбается).

— Александр Волкановски?
 — Потрясающий.

— Андерсон Силва?
 — Мой идол.

— Жорж Сен-Пьер?
— Великолепный пример.

— Даниэль Кормье?
— Следующий вопрос, пожалуйста (улыбается). Я горжусь этим парнем.

— Ислам Махачев?
— Протеже Хабиба, — сказал Джонс в интервью на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.

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