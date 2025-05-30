«Схаваю тебя». Магомед Исмаилов отреагировал на желание Белаза подраться с ним

Именитый российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на желание белорусского бойца ММА Владислава Ковалёва, более известного как Белаз, провести с ним поединок.

«Пусть [Ковалёв] победит Александра Шлеменко. Если Влад выиграет, то я по-настоящему, серьёзными глазами посмотрю на Белаза, скажу: «Вау, ничего себе ты дал». Тогда уже можно смотреть, обсуждать всё остальное [идею потенциального боя]. Но Магомед Исмаилов тебя всё равно схавает», — сказал Исмаилов в интервью пресс-службе RCC.

Поединок между Шлеменко и Ковалёвым станет главным событием турнира RCC 21, который состоится 31 мая в Екатеринбурге.