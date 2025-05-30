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Порье показал, как отрабатывает бокс, готовясь к последнему бою по ММА в карьере

Порье показал, как отрабатывает бокс, готовясь к последнему бою по ММА в карьере
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье показал, как отрабатывает бокс, готовясь к последнему бою по смешанным единоборствам в карьере. Соперником Бриллианта станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) и действующий обладатель титула BMF соотечественник Макс Холлоуэй. Их бой пройдёт на турнире UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.

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