Порье показал, как отрабатывает бокс, готовясь к последнему бою по ММА в карьере

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье показал, как отрабатывает бокс, готовясь к последнему бою по смешанным единоборствам в карьере. Соперником Бриллианта станет бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) и действующий обладатель титула BMF соотечественник Макс Холлоуэй. Их бой пройдёт на турнире UFC 318, который состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 июня в Ньюарке на турнире UFC 302, Порье уступил удушающим приёмом в пятом раунде чемпиону UFC в лёгком весе россиянину Исламу Махачеву.