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Джон Джонс составил идеального бойца ММА, не упомянув Хабиба и Фёдора Емельяненко

Джон Джонс составил идеального бойца ММА, не упомянув Хабиба и Фёдора Емельяненко
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37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс составил идеального бойца смешанных единоборств в интервью на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.

Идеальный боец ММА, по мнению Джона Джонса.

1. Бойцовский IQ – Джон Джонс.
2. Ударная техника – Андерсон Силва.
3. Кардио/выносливость – Джон Джонс.
4. Борьба – Жорж Сен-Пьер.
5. Джиу-джитсу– Демиан Майя.
6. Бокс – Дастин Порье/Илия Топурия.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.

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