Джон Джонс составил идеального бойца ММА, не упомянув Хабиба и Фёдора Емельяненко

37-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс составил идеального бойца смешанных единоборств в интервью на YouTube-канале DeepCut with VicBlends.

Идеальный боец ММА, по мнению Джона Джонса.

1. Бойцовский IQ – Джон Джонс.

2. Ударная техника – Андерсон Силва.

3. Кардио/выносливость – Джон Джонс.

4. Борьба – Жорж Сен-Пьер.

5. Джиу-джитсу– Демиан Майя.

6. Бокс – Дастин Порье/Илия Топурия.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Их бой стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для Джона это была первая защита титула в тяжёлом весе.