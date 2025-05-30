Двалишвили ответил, с кем хотел бы подраться после О'Мэлли. Это не Пётр Ян

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили сообщил, что хотел бы после реванша с Шоном О'Мэлли провести поединок с Кори Сэндхагеном.

«Хочу быть активным. Буду счастлив, если после реванша с Шоном я смогу провести ещё два боя. И, судя по всему, Кори Сэндхаген готов к вызову в виде меня. Мы никогда не дрались друг с другом. Он отличный боец, и ему уже удалось подраться с каждым в этом весе.

Я не возражаю против того, чтобы быстро обернуться и подраться с Кори, а потом снова вернуться в ноябре в Нью-Йорк или в Лас-Вегасе», — приводит слова Двалишвили портал Bloody Elbow.

Следующий поединок грузинский атлет проведёт против бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли на турнире UFC 316, который состоится 8 июня в Ньюарке (США). Для бойцов это будет реванш.