Корешков дал прогноз на бой Шлеменко и Белаза на RCC 22

34-летний бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков дал прогноз на поединок между соотечественником и одноклубником Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, который более известен как Белаз. Их бой состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

«Прогноз будет предвзятый. Я считаю, что выиграет Александр. Уверенно, жёстко. Досрочно? Не знаю, как пойдёт. Но я думаю, что без вопросов», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее стали известны результаты взвешивания Шлеменко и Белаза перед очным поединком.