Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Корешков дал прогноз на бой Шлеменко и Белаза на RCC 22

Корешков дал прогноз на бой Шлеменко и Белаза на RCC 22
Комментарии

34-летний бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков дал прогноз на поединок между соотечественником и одноклубником Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, который более известен как Белаз. Их бой состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Прогноз будет предвзятый. Я считаю, что выиграет Александр. Уверенно, жёстко. Досрочно? Не знаю, как пойдёт. Но я думаю, что без вопросов», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее стали известны результаты взвешивания Шлеменко и Белаза перед очным поединком.

Материалы по теме
Стали известны результаты взвешивания Шлеменко и Белаза перед очным поединком
Материалы по теме
RCC 22: Шторму уже 41 год, но он снова выбрал очень опасного соперника. LIVE
Live
RCC 22: Шторму уже 41 год, но он снова выбрал очень опасного соперника. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android