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Фергюсон: то, что бой с Диллоном Дэнисом сорвался, — это не конец моей истории с ним

Фергюсон: то, что бой с Диллоном Дэнисом сорвался, — это не конец моей истории с ним
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Тони Фергюсон по-прежнему настроен провести поединок с бойцом ММА и грэпплером американцем Диллоном Дэнисом, который получил известность за счёт дружбы с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Да, я должен был подраться на этих выходных с Диллоном Дэнисом на турнире GFL. Но такое бывает, что бои срываются и ты просто должен быть готов к любому повороту. Я сейчас в плотном контакте с атлетической комиссией. Не могу рассказать всё. Но мне постоянно предлагают схватки по грэпплингу, люди хотят видеть меня.

И у меня действительно есть желание провести бой с Диллоном. То, что наш бой сорвался, — это не конец истории», — приводит слова Фергюсона портал Sportskeeda.

Бой Фергюсона и Дэниса должен был состояться на турнире промоушена GFL 2.

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