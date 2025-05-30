«Белаз заряжен. Только к победе!» Ковалёв рассказал о самочувствии перед боем со Шлеменко

Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, который более известен как Белаз, рассказал о самочувствии перед поединком с легендарным российским бойцом ММА Александром Шлеменко. Их встреча состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

«Чувствую себя великолепно. Как всегда — Белаз заряжен. Только к победе! Восстанавливаю потерянные килограммы, кушаю. День после сгонки — нелёгкий. Нужно правильно восстановиться, поспать и зарядиться на завтрашний день. Хочу весить во время поединка 93-95 кг. По стандарту. Я не знаю, сколько будет весить Александр. Планирую действовать от себя», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.