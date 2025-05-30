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«Белаз заряжен. Только к победе!» Ковалёв рассказал о самочувствии перед боем со Шлеменко

«Белаз заряжен. Только к победе!» Ковалёв рассказал о самочувствии перед боем со Шлеменко
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Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, который более известен как Белаз, рассказал о самочувствии перед поединком с легендарным российским бойцом ММА Александром Шлеменко. Их встреча состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Чувствую себя великолепно. Как всегда — Белаз заряжен. Только к победе! Восстанавливаю потерянные килограммы, кушаю. День после сгонки — нелёгкий. Нужно правильно восстановиться, поспать и зарядиться на завтрашний день. Хочу весить во время поединка 93-95 кг. По стандарту. Я не знаю, сколько будет весить Александр. Планирую действовать от себя», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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