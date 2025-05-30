Ковалёв: неважно, что Шлеменко говорил и делал. Завтра мы решим: кто, что и как

Белорусский боец смешанных единоборств Владислав Ковалёв, который более известен как Белаз, рассказал о своём настрое перед поединке с легендарным российским бойцом ММА Александром Шлеменко. Их встреча состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

«Настрой к Александру — положительный, боевой. Неважно, что он говорил, делал. Завтра мы выйдем в октагон и будем выяснять отношения. Остальное уже не имеет значения. Когда до боя многие раскачивают поединки, а потом выходят на ринг, остальное забывается. Есть только сегодняшний день и встреча в октагоне. Завтра мы решим: кто, что и как», — передаёт слова Владислава Ковалёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.