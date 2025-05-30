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В RCC ответили, чья победа в бою Шлеменко — Белаз будет выгоднее

В RCC ответили, чья победа в бою Шлеменко — Белаз будет выгоднее
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Известный российский промоутер и глава лиги RCC Николай Клименко ответил, чья победа в бою между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе соотечественником Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, который более известен как Белаз, будет выгоднее. Их бой состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

Прочие бои 2025. RCC 22
Александр Шлеменко — Владислав Ковалёв
31 мая 2025, суббота. 20:00 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Владислав Ковалёв

«Чья победа выгоднее для RCC? Честно, любая. И реванш Шлеменко — Исмаилов актуален, и если Белаз совершит апсет и одержит победу, это очень сильно привлечёт внимание. И тот же бой с Магомедом Исмаиловым тоже будет логичен. Поэтому победа любого из спортсменов будет нам выгодна», — передаёт слова Николая Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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