В RCC ответили, чья победа в бою Шлеменко — Белаз будет выгоднее

Известный российский промоутер и глава лиги RCC Николай Клименко ответил, чья победа в бою между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе соотечественником Александром Шлеменко и белорусом Владиславом Ковалёвым, который более известен как Белаз, будет выгоднее. Их бой состоится 31 мая в Екатеринбурге на турнире RCC 22 и станет главным событием ивента.

«Чья победа выгоднее для RCC? Честно, любая. И реванш Шлеменко — Исмаилов актуален, и если Белаз совершит апсет и одержит победу, это очень сильно привлечёт внимание. И тот же бой с Магомедом Исмаиловым тоже будет логичен. Поэтому победа любого из спортсменов будет нам выгодна», — передаёт слова Николая Клименко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.