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Корешков: Исмаилов виляет, он сейчас в развлекательной сфере

Корешков: Исмаилов виляет, он сейчас в развлекательной сфере
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34-летний бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков высказался о популярности бойцов промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC), затронув медийную работу именитого российского атлета Магомеда Исмаилова.

«Сейчас в RCC нет никого доступного, кто был бы популярнее Белаза. А Магомед Исмаилов виляет. Он сейчас работает в другой сфере — развлекательной. У него вроде как анонсирован бой с Минеевым. По Магомеду трудно что-то говорить», — сказал Андрей Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Корешков сделал свой прогноз на бой Александра Шлеменко и Владислава Ковалёва на RCC 22.

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